Primavera, le formazioni ufficiali del derby: tornano Antolini e Dell’Aquila

Il derby della Mole Primavera sarà una sfida ad altissima tensione in cima alla classifica. Per entrambe le squadre sarà importante fare bene in questo scontro diretto. La Juventus ci arriva con 1 lunghezza in più rispetto al Torino e occupando il quinto posto a quota 39 punti. La squadra di Scurto è subito dietro, sesta, ferma a quota 38, ma a due soli punti di distacco dal secondo posto. Tutto è quindi in bilico. Di seguito le formazioni ufficiali con la sorpresa Antolini dal primo minuto dopo un lungo infortunio.