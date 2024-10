Problemi in difesa? La ricetta di Vanoli: “Stiamo allenando la concentrazione”

Domani, venerdì 25 ottobre, alle ore 20.45 il Torino scenderà in campo allo Stadio Olimpico Grande Torino per affrontare il Como di Cesc Fabregas nell'anticipo valido per la 9ª giornata del campionato di Serie A 2024-2025. Alla vigilia della sfida contro i lariani, Paolo Vanoli ha parlato in conferenza stampa delle grandi difficoltà incontrate dalla difesa granata nelle ultime giornate. Sono 9 le reti subite nelle ultime 3 partite contro Lazio, Inter e Cagliari, ovvero 14 gol subiti in 8 giornate: hanno fatto peggio solo Lecce, Genoa, Verona e anche il Como, prossimo avversario dei granata. Nelle ultime tre partite 9 gol subiti e 6 fatti, come si inverte rotta? “Serve determinazione per arrivare al risultato, è stata la differenza tra noi e il Cagliari. Stiamo fornendo grandi prestazioni ma non basta, poi servono i risultati. È una questione di attenzione e concentrazione che va allenata tutti i giorni nei particolari. Piano piano la stiamo registrando” ha spiegato l'allenatore granata. (LEGGI QUI PER LA CONFERENZA INTEGRALE)