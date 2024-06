Ricci, un’esclusione che fa male. Discutibile la scelta di puntare su Fagioli

Samuele Ricci dovrà fronteggiare la delusione della mancata convocazione a Euro2024 durante quest'estate. Il regista del Torino è stato pre-convocato da Luciano Spalletti e poi è risultato escluso nel momento della definizione del gruppo per l'Europeo tedesco. La decisione del commissario tecnico ha un po' spiazzato, soprattutto perché nella lista dei convocati figura Nicolò Fagioli, che ha vissuto un'annata del tutto particolare (la squalifica per il caso scommesse l'ha notevolmente ostacolato, facendolo rientrare soltanto nel mese di maggio). Spalletti si è assunto una grande responsabilità perché la sua è stata una scelta forte, non in linea con quanto era lecito aspettarsi. Va detto che il 2023/2024 di Ricci, come ampiamente scritto su queste colonne, è stato inferiore alle attese. Nel giugno 2023 Ricci si era trasformato nell'oggetto di desiderio della Lazio di Maurizio Sarri e un po' tutti sotto la Mole erano con il fiato sospeso perché in pochi avrebbero rinunciato al centrocampista ex Empoli. Nell'arco del campionato appena andato in archivio Ricci ha reso meno di quanto era giusto attendersi e non ha proseguito la propria parabola di crescita. Si è acceso soltanto a sprazzi e probabilmente il miglior momento della sua stagione è stato l'ultimo, quello da aprile in avanti.