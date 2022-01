Sampdoria-Torino 1-2, la curiosità: Praet segna e… buca la rete

Il colpo di testa di Praet ha regalato i 3 punti al Torino ma sul momento non tutti avevano capito che la palla fosse entrata

Curioso episodio quello avvenuto quest'oggi allo stadio Luigi Ferraris di Genova al minuto 67 quando Dennis Praet ha segnato la rete del definitivo 1-2 che ha regalato i 3 punti al Toro contro la Sampdoria. Nel momento in cui il colpo di testa del belga ha varcato la linea i componenti della panchina granata non si sono accorti subito del fatto che la palla fosse entrata. Questo perché la rete della porta difesa da Falcone era bucata e il pallone è uscito sul fondo del campo. Inoltre Praet non ha esultato per rispetto della sua ex squadra e ciò ha alimentato ancora più dubbi per chi non si trovava vicino all'azione. Il trequartista granata nel postpartita ha commentato così l'episodio:"Non ho avuto dubbi io perché ho visto la palla dentro". Non l'ha vissuta allo stesso modo Juric:"Siamo rimasti interdetti per qualche secondo, non capivamo bene se era gol o meno... Poi ci hanno tranquillizzati", ha detto il tecnico. Gol sicuramente valido a tutti gli effetti nonostante l'illusione ottica.