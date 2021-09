Sassuolo-Torino è anche Berardi contro Rodriguez: lo svizzero rivive un tormento

Rodriguez ha sofferto molto Berardi negli ultimi precedenti. Per contenere la velocità del neroverde serve l'aiuto dei compagni

Luca Bonello

Sassuolo-Torino è una sfida nella quale i duelli individuali faranno la differenza. Se da una parte, con giocatori della qualità di Djuricic, Boga, Raspadori e Berardi, i neroverdi tenderanno spesso a puntare l'uomo per creare superiorità numerica e pericoli, dall'altra parte, i granata non si sottrarranno di certo a questo tipo di soluzione, dato che lo stesso Juric vuole che i suoi difensori marchino a uomo gli attaccanti avversari. Tra i difensori che saranno impegnati in questo tipo di duelli, c'è sicuramente Ricardo Rodriguez (al momento in vantaggio su Buongiorno per occupare la posizione da braccetto sinistro di difesa titolare), il quale si ritroverà faccia a faccia con un suo vecchio "amico".

INCUBO BERARDI - Lo svizzero dovrebbe infatti trovare dalla sua parte Domenico Berardi, colui il quale ha già affrontato di recente per ben due volte con la maglia della sua nazionale, soffrendolo molto. Il confronto più recente risale all'inizio di settembre, quando, in occasione della sfida tra Svizzera e Italia valida per le qualificazioni mondiali, Rodriguez ha vissuto una vera e propria serata da incubo. In quella partita, il granata non è riuscito a tenere il passo di Berardi in velocità, ad anticiparlo, non è stato lucido nell'uno contro uno e, in più, ha causato il fallo da rigore poi sbagliato da Jorginho, intervenendo in ritardo sull'ala azzurra. L'altro precedente è invece Italia-Svizzera 3-0, partita valida per la seconda giornata del girone A di EURO 2020. Il granata, come nel match sopra menzionato, non ha retto il confronto con Berardi, facendosi nettamente saltare dal neroverde in occasione del gol del vantaggio dell'Italia.

RADDOPPIO - Un trascorso recente che obbliga lo svizzero, qualora venisse confermato da Juric, a scendere in campo tenendo presente le contromisure da adottare al fatto che l'esterno del Sassuolo ha un passo decisamente diverso dal suo. "Ma in quel ruolo ho Rodriguez e Buongiorno, due giocatori con caratteristiche simili, non velocissimi ma intelligenti nel posizionarsi: dunque giocherà uno dei due", ha detto Juric sul punto in conferenza stampa. Dagli sbagli si impara e da un giocatore esperto come Rodriguez ci si può aspettare che voglia riscattare quelle due brutte figure. In ogni caso, ci si aspetta una maggiore solidità da parte del granata, che dovrà però essere aiutato spesso dai compagni di reparto per riuscire a contenere Berardi. In tal senso il raddoppio dell'esterno sinistro, Aina o Ansaldi, in fase difensiva sarà fondamentale.