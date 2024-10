Serie A, il Toro è nono per monte ingaggi: spende più del Bologna e meno della Viola

Il Torino è nono in Serie A per il monte ingaggio lordo. Una classifica dominata dall'Inter, che spende quasi più di 100 milioni rispetto al Toro (141 i nerazzurri e 44 i granata) e chiusa dal Lecce con appena 19 milioni lordi. Spesso sono classifiche che lasciano il tempo che trovano o meglio servono a dare maggiori responsabilità soprattutto a chi spende di più. Però sono anche l'occasione per analisi sulle aspettative che ci possono essere rispetto alle annate precedenti. Nel caso specifico i granata hanno aumentato i costi legati agli stipendi annui da 38 milioni a 44, ma rimane comunque nel computo totale nella stessa posizione della passata annata. Insieme al già citato Inter, che ha aumentato notevolmente il proprio monte ingaggi, anche il Bologna è cresciuto nelle spese (pur rimanendo sotto al Torino 35 milioni lordi annui di stupendi).

Nella stagione in cui il Toro ha salutato pezzi pregiati come Bellanova e Buongiorno cercando di ripianare il rosso nel bilancio, allo stesso tempo è aumentata la spesa per gli ingaggi. Basta pensare che gli innesti di Che Adams, Saul Coco e Maripàn ammontano a circa 9.5 milioni lordi e sono tra i giocatori più pagati della rosa. Dei nuovi acquisti anche Borna Sosa percepisce cifre che superano il milione (1.8 circa) e da qui si comprende come sia aumentato il monte ingaggi del Toro. Il più pagato rimane Zapata, mentre il meno pagato è Dembelé (280 mila lordi).

Cosa ne consegue dunque? Da un lato la spesa maggiore può anche portare maggiori responsabilità. Per quanto l'aumento degli ingaggi non sia stato così importante, è evidente che i costi per gli ingaggi siano aumentati. Va però detto che, nonostante ciò, la distanze con le concorrenti per piazzamenti europei rimane importante. Il Torino spende 11 milioni in meno rispetto alla Fiorentina e 12 in meno rispetto all'Atalanta. I numeri - soprattutto se si parla di stipendi - non sempre possono essere narratori di una stagione calcistica o sportiva, ma sono indicativi del numero di giocatori importanti in rosa. Più un calciatore è forte, più chiederà di stipendio. Il gap tra il Toro e le altre è lì.