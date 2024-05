Serie A, la classifica: Fiorentina ottava, Torino a -1 dal nono posto del Napoli

Con i posticipi del lunedì si è chiusa la 36esima giornata di Serie A. Il Torino occupa sempre la decima posizione, fermo a quota 50 punti, ma si smuove la classifica nelle immediate vicinanze dei granata con risvolti sulla corsa per l'Europa. La Fiorentina ha avuto la meglio nello scontro con il Monza. Dopo l'iniziale vantaggio biancorosso con Djuric di testa, arriva il pari di Nico Gonzalez alla mezzora; al 75' il colpo da tre punti a firma Arthur per il 2-1 finale. La Viola si è portata così all'ottavo posto, annullando il tentativo di aggancio del Torino e superando il Napoli. Si ridisegna conseguentemente la classifica. La squadra di Italiano guida il gruppo in lotta per ottavo e nono posto con 53 punti all'attivo e una gara ancora da recuperare (contro l'Atalanta, match in programma il 2 giugno); il Napoli è nono a quota 51, il Torino è decimo ma solo più a una lunghezza dalla squadra di Calzona. Il Monza andando ko è sceso al dodicesimo posto, venendo superato dal Genoa. Nell'altra gara di giornata l'Udinese porta a casa tre punti d'oro contro il Lecce. Il 2-0 inflitto ai salentini - in gol l'ex granata Lucca e Samardzic - permette ai friulani di tener viva la corsa verso la salvezza. Ora l'Udinese si trova al quindicesimo posto, seppur con un margine di solo una lunghezza dalla zona retrocessione.