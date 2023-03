Serie A, la classifica: la Fiorentina vince e aggancia il Toro caduto col Napoli

Come cambiano gli equilibri in classifica di Serie A dopo le partite della domenica in cui si gioca il 27° turno

Il Torino viene sconfitto 0-4 in casa dal Napoli e vede interrompere la striscia di risultati utili. Per i granata questa caduta significa rimanere fermi a quota 37 punti, un bottino che vale il nono posto. Il Toro viene agganciato anche dalla Fiorentina che ha vinto 1-0 contro il Lecce. Per il Napoli invece questo successo vuol dire addirittura +21 sull'Inter seconda in classifica.