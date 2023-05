Serie A, la classifica: Torino, Fiorentina e Monza sono ottave a pari punti

Come cambiano gli equilibri in classifica al termine della sfida tra granata e scaligeri

Nella volata per l'ottavo posto, il Torino batte il colpo da tre punti con il Verona. I granata vincono in trasferta 0-1 e si portano così a 49 punti mantenendo l'ottava posizione al pari di altre formazioni. Il Verona invece cade e non riesce a staccare lo Spezia al terzultimo posto, ora le due squadre hanno gli stessi punti (30) in classifica e presumibilmente lotteranno fino all'ultimo per evitare la retrocessione.