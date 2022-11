Sondaggio – Siete d’accordo con il rinnovo di Davide Vagnati?

Davide Vagnatiha ufficialmente rinnovato il proprio contratto con il Torino fino al 30 giugno 2025. Il dirigente genovese ha firmato per altri due anni e sarà ancora lui a rivestire i panni dell'uomo-mercato del club granata. Una mossa, quella del presidente Cairo, volta a dare continuità a un matrimonio avviato nel maggio 2020. La Redazione di Toro News ora chiede ai suoi lettori: siete d'accordo con il rinnovo di Davide Vagnati? Non ci sono mezze misure: sì o no le uniche risposte disponibili.