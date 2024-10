Sondaggio – Vi piace la terza maglia del Torino per la stagione 2024/2025?

Il Torino ha mostrato ai suoi tifosi quale sarà la terza maglia per il campionato di Serie A Ora si è quindi completato il set delle tre divise con le quali la squadra di Vanoli scenderà in campo per tutta la durata della stagione 2024/25. La presentazione si è svolta presso il JD Store del centro commerciale Le Gru. Erano presenti anche Ivan Ilic, Valentino Lazaro e il nuovo acquisto per il parco attaccanti Che Adams. In seguito a questo svelamento, noi della redazione di Toro News chiediamo a voi lettori di esprimere un parere. Vi piace questa nuova terza divisa? I colori vi hanno conquistati oppure non rientrano nei vostri gusti? (LEGGI QUESTO ARTICOLO PER VEDERE ALTRE FOTO)