Torino 2024/2025: tabellone calciomercato, rosa attuale e come giocherebbe oggi

Questa è sicuramente stata la settimana della cessione all'Atalanta di Raul Bellanova. Non ci sono dubbi: è stata un'operazione lampo che ha destabilizzato l'ambiente granata. Il nazionale azzurro ha salutato i granata e si è trasfertito a titolo definitivo alla Dea di Gasperini. A poche ore dalla cessione di Bellanova è stato preso il suo sostituto per la corsia di destra Marcus Holmgren Pedersen. Il norvegese è arrivato in prestito con obbligo di riscatto. Come ha annunciato il presidente del Torino Urbano Cairo negli scorsi giorni, servono ancora due acquisti, probabilmente entrambi incentrati sul reparto difensivo.