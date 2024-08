Torino-Atalanta 2-1, Ricci: “Spiace per Bellanova. Ho provato a chiamarlo e…”

1 di 2

CONFERENZA

TURIN, ITALY - AUGUST 25: Samuele Ricci of Torino competes with Isak Hien of Atalanta during the Serie A match between Torino and Atalanta at Stadio Olimpico di Torino on August 25, 2024 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Al termine di Torino-Atalanta, gara valida per il secondo turno di Serie A, Samuele Ricci è intervenuto in conferenza stampa per commentare l'esito del match. Di seguito le sue dichiarazioni.

Rispetto alla partita col Cosenza come ti sei sentito, visto che avevi detto di dover migliorare? "Secondo me sono in una buona direzione, sto cercando di lavorare molto sulla fase di conclusione che è quello che ci chiede Vanoli a noi mezzali. Oggi Ivan ha trovato il gol, sono contento per lui, spero che presto si possano vedere i frutti del lavoro in allenamento".

Vanoli ha detto: vittoria del gruppo. E quali altri significati ci sono? "Queste settimane possono capitare nel calcio. L'importante è rimanere uniti, trovare la forza e trovare la forza di fare prestazioni del genere, soprattutto contro una squadra come l'Atalanta. Abbiamo saputo soffrire, come anche a Milano. Ci ha salvato anche Vanja in due o tre occasioni. Ma anche nella sofferenza ci siamo comportati da squadra"

Che effetto ti ha fatto salutare Bellanova, visto che avevate un grande rapporto?"Mi è dispiaciuto. Penso abbia lasciato un grande ricordo di sè, ha dato tanto a società e tifosi. Aveva un grande rapporto con tutti. Dopo la partita ho provato a chiamarlo, ma mi ha scritto che mi avrebbe chiamato dopo, secondo me pensava volessi esultargli in faccia... Comunque sì, è stato difficile salutarlo, è un grande ragazzo e nel nostro spogliatoio faceva bene la sua presenza".

Che sensazione vi lascia questa vittoria nello spogliatoio? "Siamo una squadra con grandi qualità, ma talvolta facciamo errori banali in fase di uscita. Credo che bisogna pretendere di più da noi stessi, tutti possiamo fare molto meglio, abbiamo le qualità per fare tutto e lo abbiamo dimostrando affrontando due big del campionato. Non ci siamo tirati indietro, ma abbiamo espresso il nostro gioco nel migliore dei modi, con tante occasioni procurate. Questo ci deve fare rimanere positivi".

Quanto potete ancora migliorare? "A Pinzolo c'era un po' di confusione iniziale come è giusto che sia. Venivamo da un gioco totalmente diverso. Cambiarlo così, con due punte, con l'inserimento delle mezzali, e cambiando un po' il modulo, non è stato facile. Abbiamo tenuto strette alcune cose dell'anno scorso con mister Juric, che ci aiutano, inserendo altre cose nuove, come l'inserimento delle mezzali. Secondo me abbiamo ancora grossi margini di miglioramento".

Avevate paura dell'ambiente oggi? Vi siete detti che bisognava fare qualcosa anche a livello di spirito?"Paura no. Almeno, personalmente, no. Noi tutti, ogni volta che scendiamo in campo, si pensa a fare del proprio meglio. Oggi ancora di più dopo una settimana difficile per tutti. Siamo contenti di aver fatto felici i tifosi. Per i tifosi a casa so che è molto importante vedere una squadra compatta che abbia fede granata. Siamo contenti, ma bisogna pensare subito alla prossima".