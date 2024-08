Torino-Atalanta, le ultime dai campi: riscaldamento terminato

Seguite con noi tutti gli aggiornamenti del prepartita di Torino-Atalanta, prima di Serie A in casa per i granata di Vanoli

18.02 - Vanoli passa sotto la Curva per l'intervista prepartita. Ovazione da parte dei tifosi granata

17.52 - Il Torino è sceso in campo per il riscaldamento

17.31 - Siamo in attesa delle formazioni ufficiali, a breve verranno comunicate. Intanto ecco la lista dei convocati, comunicata nel primo pomeriggio: QUI l'elenco

17.25 - Attualmente in corso la ricognizione del terreno di gioco

17.08 - A poco più di un'ora dalla partita, prosegue la contestazione. Alcune immagini dal Grande Torino in attesa dell'avvicinamento alla partita

16.59 - Il pullman del Torino è già arrivato allo stadio, in largo anticipo

16.57 - La giornata in casa granata si è aperta nel primo pomeriggio con il corteo di contestazione contro il presidente Urbano Cairo. 5000 tifosi hanno sfilato dal Filadelfia al Grande Torino. Numerosi striscioni sono stati affissi al Filadelfia e allo Stadio Grande Torino contro Cairo: QUI potete seguire la diretta della contestazione

16.55 - Lettrici e lettori di Toro News benvenute/i alle ultime dai campi di Torino-Atalanta. Seconda giornata di campionato per il Torino targato Paolo Vanoli, all'esordio in Serie A davanti ai tifosi granata. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 18.30. Qui potrete trovare tutte le informazioni e gli ultimi aggiornamenti sul prepartita della gara grazie ai nostri inviati allo stadio Olimpico Grande Torino.