Torino, attesi circa 1800 tifosi a Cremona: altro bel segnale dopo Monza e Lazio

Tutto pronto per Cremonese-Torino, match valido per la terza giornata di campionato di Serie A che andrà in scena oggi - sabato 27 agosto - alle ore 18.30 allo stadio Giovanni Zini di Cremona. A rispondere presente saranno sicuramente i tifosi del Torino: allo stadio nel comune lombardo saranno presenti circa 1800 spettatori nel settore ospiti dedicato al club granata. Questo è un bel segnale per la squadra alleata da Ivan Juric che avrà il sostegno dei propri tifosi anche lontano dalle mura casalinghe del Grande Torino: dopo i circa 1500 tifosi che hanno seguito la squadra a Monza e i 16mila presenti allo stadio Olimpico Grande Torino nella seconda giornata contro la Lazio di Sarri e dell'ex Immobile, i sostenitori granata si faranno sentire anche a Cremona. Se è vero che gli abbonamenti al momento restano pochi (per ora sono poco più di 5000 i tifosi abbonati per la stagione 2022/2023), sembra si stia creando un certo entusiasmo intorno alla squadra di Ivan Juric dopo le prima due gare di campionato con Monza (partita vinta 2-1) e Lazio (terminata 0-0 davanti al pubblico granata allo stadio Olimpico Grande Torino lo scorso 20 agosto). La speranza è che questo entusiasmo e la voglia di seguire la squadra granata allo stadio tra i tifosi continui per tutto il resto del campionato, ma - almeno per il momento - le premesse sono più che buone.