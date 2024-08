Torino, Cairo: “Gosens? Ci sta pensando, non sa se venire è la scelta giusta”

1 di 3

LE PAROLE

A margine del Trofeo Memorial "Mamma e Papà Cairo", il presidente granata Urbano Cairo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti allo stadio "Sillano" di Quattordio. Di seguito le sue parole.

La vittoria del Torino Primavera per 5-1. Non c'è miglior modo per iniziare il Memorial Mamma e Papà Cairo... "Certamente, anche una bella partita devo dire. Ho visto un primo tempo molto buono quando erano undici contro undici. Njie ha fatto cose spettacoli, ma tutta la squadra mi è piaciuta, era messa bene in campo e aveva le idee chiare. Il Milan anche è una buona squadra, con ottime individualità. Un 3-1 in parità numerica è un ottimo risultato, poi con la superiorità numerica la partita è finita. Sono soddisfatto"

Il Memorial è diventato un punto di riferimento, con tanti giovani che hanno esordito nel professionismo. Nel frattempo la Prima squadra si prepara all'esordio in Coppa Italia. Come vede il gruppo? "Nove edizioni del Memorial, abbiamo avuto cento giocatori che vengono dal torneo che hanno debuttato in Serie A e cento in Serie B. Per quanto riguarda il Toro, siamo all'inizio. Domenica arriva la prima di Coppa Italia con il Cosenza. Ho buone sensazioni. Ho visto buone cose, il Toro è cresciuto e ha cambiato modo di giocare. Ho visto crescere la squadra dalle prime partite all'ultima. Direi bene, ci manca qualche giocatore infortunato come Vlasic, Schuurs e Gineitis. Ma chi ha giocato ha fatto vedere buone cose. Sono positivo e fiducioso".

A Pinzolo ha detto che c'è la volontà di alzare l'asticella. Come si traduce in termini di classifica? L'obiettivo è l'Europa? "Si dice così perché si vuole sempre migliorare. E' una cosa che è giusto dire, l'obiettivo è fare meglio della passata stagione. Fare un passo in più. C'è la Coppa Italia, c'è il campionato e ripartiamo dal nono posto della scorsa stagione. Vediamo cosa riusciremo a fare"