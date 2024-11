Torino, Cairo presente al Filadelfia durante la rifinitura pre Fiorentina

Nella giornata di oggi, sabato 2 novembre, il Torino ha svolto l'allenamento di rifinitura in vista del match contro la Fiorentina, che si giocherà domani alle ore 15:00 tra le mura di casa. Al Filadelfia è arrivato anche il presidente Urbano Cairo per salutare lo staff e i ragazzi prima di una partita sentita come quella con i viola. Già in vista della gara contro il Como Cairo aveva fatto visita alla squadra per dare la carica in un periodo poco felice. Filadelfia che, tra l'altro, è finito al centro delle cronache per una contestazione di cattivo gusto e assolutamente da condannare nei confronti di Cairo.