Torino, chi gioca contro il Benevento? Diversi ballottaggi, può tornare Verdi

Il Torino si prepara per l'ultima partita di campionato, a salvezza ormai conquistata. Il match sarà proprio contro la squadra che arriverà terzultima, il Benevento di Filippo Inzaghi. Nicola vuole chiudere la stagione - parecchio travagliata - con un bel successo in casa e magari guadagnare anche qualche posizione in classifica (Cagliari, Spezia e Genoa potrebbero essere superate).