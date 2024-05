Torino, chi gioca contro il Verona? Dubbi sui braccetti di difesa

Vojvoda during the Italian Serie A, football match between Torino FC and Juventus FC on13 April 2024 at Stadio Olympic Grande Torino, Turin Italy. Photo Nderim Kaceli

Sfida esterna all'orizzonte per il Torino di Ivan Juric, che il 12 maggio, alle ore 15, sarà di scena allo stadio Bentegodi per sfidare l'Hellas Verona in una gara valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A. Ma chi scenderà in campo dal 1' tra le fila dei granata? Ritorna a disposizione Tameze, mentre Vlasic sarà out fino al termine della stagione.