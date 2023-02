Torino, chi gioca contro l’Udinese? Aina e Seck outsider per fasce e attacco

Dopo la cocente sconfitta in Coppa Italia, il Torino torna a giocare in campionato in una sfida molto delicata in vista del possibile cammino europeo. I granata affrontano domenica alle 15 l'Udinese di Sottil che al momento occupa la settima posizione a solo due punti dal Toro. Il Toro e Juric vogliono rialzarsi e il tecnico potrebbe adoperare dei cambiamenti sulla formazione iniziale, ma sempre restando fedele al suo 3-4-2-1.