Torino-Como 1-0, le statistiche: granata cinici

“Una vittoria che ci serviva. Quando devi vincere a tutti i costi ti viene anche il timore di giocare a calcio. Dobbiamo riuscire ad abbinare prestazioni e grande carattere”, ha dichiarato Paolo Vanoli al termine di Torino-Como. Il tecnico ex Venezia è visibilmente contento della vittoria ma ammette che la prestazione non è stata delle migliori. I numeri sembrano dargli ragione sia in termini di atteggiamento che di gioco creato, i lombardi hanno indicatori migliori nelle statistiche del match.

I ragazzi di Cesc Fabregas hanno effettuato 20 tiri (di cui 6 in porta), mentre Karol Linetty e compagni ne hanno effettuati solo 8 (di cui 2 in porta e un gol). Milinkovic-Savic si è dimostrato decisivo con le sue 6 parate, mentre Emil Audero solo una. Le occasioni da gol create dai padroni di casa sono state 7, ben 12 invece dagli ospiti. Il Toro ha battuto solo un corner, mentre il Como 3.

L'atteggiamento delle due squadre

Il Como ha avuto ben il 69% di possesso palla. Il dato del baricentro medio ci dice che la formazione lombarda ha avuto pure il dominio territoriale per tutti i 90'. Nel primo tempo i Lariani hanno registrato un baricentro mediamento alto 53,85m e nella seconda frazione di gara si è ulteriormente alzato a 54,5m. I granata hanno avuto invece un barcientro alto 48,02m nei primi 45' e si è abbassato a 46,11 nella ripresa. Tutte le statistiche ci dicono come il Como abbia avuto in mano il pallino del gioco e abbia cercato di centrare almeno il pareggio ma finalmente il Torino è riuscito a giocare per vincere passando in vantaggio e poi risucendo a tenere il risultato.