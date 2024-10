Torino-Como 1-0, Maripan: “Avevamo bisogno dei tre punti, puntiamo in alto”

Le dichiarazioni dei protagonisti al termine della sfida tra granata e biancoblu valida per la nona giornata di Serie A

Al termine della della sfida tra Torino e Como, valida per il nono turno del campionato di Serie A, il difensore granata Guillermo Maripan è intervenuto in conferenza stampa per commentare il match. Di seguito le sue risposte alle domande dei giornalisti presenti nella sala stampa dell'Olimpico Grande Torino.

Qual è l’importanza di questa vittoria?“L’importante era la vittoria, avevamo bisogno dei tre punti e di una vittoria di carattere. Era importante non prendere gol. Siamo una squadra che punta in alto, ora dobbiamo migliorare nel gioco”.

Su cosa bisogna migliorare in particolare in difesa?“La posizione e la comunicazione, è importante contro una squadra che muove palla molto bene”.

Che cosa ti ha detto Fabregas?“Si è complimentato per la vittoria”.

Quanto è stata importante l’esperienza al centro della difesa?“Quando una partita è così complicata, bisogna mostrare carattere e difendere tutti insieme. Dobbiamo andare avanti a testa alta e con pensieri positivi”.

Dopo il rosso di San Siro quanta voglia aveva di fare bene?“A San Siro ho imparato che non posso essere molto aggressivo perché altrimenti prendo il rosso. Ho imparato che in Italia gli arbitri sono molto severi”.

In cosa ha trovato difficoltà in Italia e cosa l’ha stupita in positivo?“Siamo una squadra molto forte e fisico, questo mi ha sorpreso. E mi hanno sorpreso i tifosi: in Italia si vive molto il calcio, come in Sudamerica”.

Perché ha scelto il Toro?“Avevo voglia di cambiare campionato, ho sempre voluto giocare in Italia. Conosco il club e la storia del Toro, squadra che ha molto carattere. Mi hanno parlato molto dei tifosi, per me non è stata una scelta difficile venire qui”.