Torino-Como 1-0, Vanja: “Oggi era fondamentale vincere, non importava come”

Al termine della della sfida tra Torino e Como, valida per il nono turno del campionato di Serie A, il portiere granata Vanja Milinkovic-Savic è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il match. Di seguito le sue dichiarazioni: "Era fondamentale vincere, non importava come. Serviva non prendere gol e portare a casa i tre punti dopo quattro partite perse e così è stato, grande cosa per tutti noi".