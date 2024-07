Torino-Cremonese, le formazioni ufficiali: Ricci in mediana, non c’è Adams

Il Torino chiude il ritiro di Pinzolo con l'amichevole contro la Cremonese. Il calcio di inizio è previsto per le ore 16:00 alla Pineta di Pinzolo. La gara non si dividerà come di consueto in due tempi, ma si giocherà su 4 tempi da 30 minuti. Nella prima amichevole il Torino si è imposto per 2-1 sulla Virtus Verona oggi cerca il secondo successo di fila. Non ci sono grandi sorprese nel Torino: Ricci in cabina di regia anziché Linetty. A destra esordio stagionale per Bellanova. In mediana al fianco di Ricci ci sono Tameze e Ilic. In attacco Zapata e Sanabria. Non sarà oggi l'esordio in granata di Adams: lo scozzese non è nemmeno in panchina e sta svolgendo un allenamento personalizzato sul secondo campo di Pinzolo e in palestra. In difesa, davanti a Vanja, nessuna novità in base alle disponibilità del momento: Vojvoda, Coco e Masina. Per quanto riguarda la Cremonese priva di Okereke, rimasto allo "Zini" e non partito per il ritiro in Trentino, non avrà nemmeno l'altro grande ex di giornata De Luca, che non figura in distinta. Di seguito le formazioni ufficiali.