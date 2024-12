Torino, dal corteo all’assedio: clima sempre più pesante attorno a Cairo

Torino: da agosto a dicembre 2024, le tappe della contestazione contro Cairo

Tutto era iniziato in estate con la marcia dal Filadelfia allo stadio Olimpico Grande Torino, seguita alla cessione di Raoul Bellanova all'Atalanta, improvvisa e repentina. Una goccia che ha fatto traboccare il vaso, rompendo in maniera probabilmente irrimediabile il già delicato rapporto tra i tifosi e il presidente Cairo, a cui viene da sempre rimproverata la mancanza di ambizione e di progettualità. Un movimento in massa della tifoseria organizzata granata che per la prima volta ha visto coinvolti insieme sia i gruppi della Maratona che della Primavera. Anche questo un segnale di come si siano riunite le due anime del tifo organizzato granata. Poi le tappe - sempre all'insegna di una contestazione pacifica - sono state lo sciopero del tifo per un tempo (contro il Monza) con la zona centrale della Maratona lasciata deserta per 45 minuti. Da lì alla sfida contro il Napoli, quando all'ingresso in campo delle squadre ha esposto una serie di striscioni raffiguranti momenti della presidenza Cairo o frasi dello stesso numero uno granata nel mirino dei tifosi. Una lista di accuse nei confronti del presidente con in cima l'invito a vendere la società. In questo contesto, infatti, si sono inserite le indiscrezioni su una possibile vendita del club, per ora non suffragate da fatti o conferme concrete, con il patron Cairo che ha semplicemente detto di essere pronto a cedere in caso di offerte serie.