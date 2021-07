Torino, doppia seduta di allenamento in programma nel ritiro di Santa Cristina

Continua la preparazione dei granata in ritiro con Juric, si torna alla sessione mattutina e pomeridiana

Il Torino torna a lavorare a pieno regime nel ritiro di Santa Cristina. Ieri i granata, dopo il lavoro di scarico in piscina durante la mattinata, si sono concessi una grigliata nel centro sportivo Molin da Coi e poi hanno avuto il pomeriggio libero. Oggi invece Ivan Juric guiderà le consuete doppie sedute di allenamento, una mattutina e una pomeridiana per preparare, dopo l'amichevole vinta contro l'Obermais Merano, quella in programma il 24 luglio contro il Bochum a Bressanone. A disposizione del tecnico ci sarà anche il nuovo acquisto Dennis Stojkovic, arrivato ieri a Santa Cristina.