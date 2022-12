Torino-Hellas Verona: l’obiettivo dei granata è ripartire con una vittoria

Il Torino di Juric si prepara per il primo impegno del 2023, ritornando in campionato dopo una sosta lunga quasi due mesi per dare una giusta piega alla propria classifica. Il primo avversario sarà l’Hellas Verona, ultimo in classifica con soli 5 punti, in un match che appare un’occasione molto ghiotta per i granata di partire subito con il piede giusto in questo nuovo anno.