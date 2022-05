Torino, il pagellone di fine anno: Aina 5, a lungo escluso per poco impegno

Partito ad inizio stagione titolare con l'arrivo di Juric sulla fascia sinistra, nella seconda parte di stagione l'esterno ha trovato pochissimo spazio dopo esser tornato dalla Coppa D'Africa

Luca Sardo

Terminata la stagione, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni di fine anno: a ogni giocatore assegneremo un voto che riassuma la stagione 2021/2022. Buona lettura.

Ola Aina aveva iniziato la stagione tra i protagonisti del nuovo Torino targato Ivan Juric, che lo aveva scelto insieme a Singo sulle corsie esterne come titolare. Vojvoda non sembrava poter imporsi e Ansaldi non riusciva a garantire continuità fisica, per cui il nigeriano era la prima scelta a sinistra. Poi - dopo aver giocato la Coppa d'Africa a gennaio co la sua Nigeria - Aina è tornato a Torino e non ha visto campo fino al 10 aprile, giorno in cui il tecnico granata dopo quasi quattro mesi lo ha schierato a gara in corso.

PARTITA FLOP - Tra le partite flop disputate da Aina c'è il match di Coppa Italia con la Cremonese, vinto dal Torino ai calci di rigore per 4-1 (0-0 dopo i tempi regolamentari e i supplementari). In quell'occasione il nigeriano disputò la partita contro la squadra lombarda facendo alcuni errori tecnici: il pubblico lo prese di mira fischiandolo dagli spalti. Aina - nel post partita - si sfogò su Twitter ringraziando ironicamente i propri tifosi per i fischi (QUI i dettagli).

PARTITA TOP - La miglior partita di Aina è stata in occasione della sfida con la Lazio giocata il 16 aprile scorso. Contro i biancocelesti, l'esterno nigeriano è stato il giocatore che ha effettuato più cross (4) in tutta la partita, creando anche un'occasione da gol non sfruttata da Belotti e Vojvoda e ha vinto i due duelli aerei che ha ingaggiato. L'ex Chelsea è sempre stato nel vivo del gioco, dimostrandosi puntuale nei movimenti e preciso nella gestione del pallone, come dimostrano i 32 passaggi positivi effettuati.

VOTO - Il bilancio di questa stagione di Ola Aina non è stato sufficiente: il voto della stagione all'esterno è di 5. Il numero 34 granata dopo un inizio convincente, nella seconda parte di stagione Aina non si è allenato con la stessa intensità della prima metà di campionato: "Da quando è tornato dalla Coppa d'Africa per me non si sta allenando bene - ha spiegato Juric nella conferenza stampa di presentazione al match con la Salernitana avvenuta l'1 aprile scorso - Ha finito il girone d'andata con una partita strepitosa con l'Inter su tutti i livelli, ma da quando è tornato dopo l'avventura con la sua Nazionale non lavora più con la stessa intensità". Ora il futuro dell'esterno potrebbe essere lontano da Torino.