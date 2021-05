Torino, il pagellone di fine anno: Lukic 5.5, un grande inizio e poi il calo

Il serbo aveva iniziato bene come trequartista sotto la guida di Giampaolo, ma dopo il covid non si è più ripreso

Cecilia Mercatore

Terminata la stagione, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni di fine anno: a ogni giocatore assegneremo un voto che riassuma la stagione 2020/2021. Buona lettura.

Sasa Lukic è stato forse il miglior giocatore del Torino di Giampaolo, dopo Belotti, nella primissima parte del campionato di Serie A 2020/2021. In un inizio tutt'altro che roseo per la formazione granata, il centrocampista serbo si è messo in luce realizzando tre reti e un assist, trovando fin da subito una buona intesa con Andrea Belotti. Giampaolo sembrava aver trovato la posizione ideale per lui, facendolo giocare da trequartista del 4-3-1-2. Peccato non si possa dire lo stesso per il resto del campionato, dove Lukic, pur senza lesinare sforzi, non è riuscito a ripetersi sugli stessi livelli. Ciononostante, il centrocampista granata ha quasi sempre trovato il suo spazio, collezionando 34 presenze in questa stagione - tra Serie A e Coppa Italia - per un totale di 2.198 minuti giocati.

PARTITA TOP - Per Lukic la partita a Marassi con il Genoa è una delle poche che merita di essere ricordata. Occorre però fare un passo indietro e tornare alle prime partite della stagione, con esattezza alla prima vittoria stagionale del Torino, dove proprio il centrocampista serbo ci mette lo zampino realizzando la prima delle due reti granata del match: Lukic al primo rimbalzo calcia di prima con il mancino trafiggendo così Perin sul primo palo.

PARTITA FLOP - Proprio nel suo miglior momento, di ritorno dagli impegni con la nazionale serba, a novembre Lukic è risultato positivo al Covid e questo ha un po' rotto il suo ritmo. Il giocatore di nazionalità serba da allora non ha più messo a segno una rete o servito un compagno in porta. Con il ritorno al 3-5-2 e l'arrivo di Nicola, Lukic è stato impiegato nel ruolo di mezzala e non è stato più incisivo come a inizio stagione, non riuscendo a far cambiare marcia al centrocampo del Torino. La peggior prestazione è forse stata quella contro lo Spezia nel girone di ritorno, la più recente, nella quale Lukic - senz'altro non l'unico - ha commesso tanti errori: controlli sbagliati e poche idee. Tant'è che è stato il primo cambio di Davide Nicola.

VOTO - In definitiva, il voto assegnato a Lukic è 5.5. Anche se nelle primissime partite di campionato il Torino è riuscito a fare punti solo quando il centrocampista serbo è stato in campo per l'intera durata del match, non basta per potergli assegnare una sufficienza piena. Sui giudizi pesano forse le aspettative che si erano create dopo quello sfolgorante inizio di stagione, ma Sasa rientra tra i tanti giocatori del Torino che quest'anno avrebbero potuto fare di più, nonostante l'impegno e la professionalità non siano mai mancate.