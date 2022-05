Torino, il pagellone di fine anno: Rodriguez 7, grande rilancio personale

Con l'arrivo di Ivan Juric, il difensore svizzero si è rilanciato: è stato tra i migliori di questa stagione

PARTITA TOP - Tra le migliori partite disputate da Rodriguez c'è il match con la Lazio della 33esima giornata. Allo stadio Olimpico di Roma i granata hanno strappato un punto ai biancocelesti di Maurizio Sarri: il difensore granata è stato perfetto in fase difensiva (in cui ha aiutato Vojvoda nella marcatura di un velocista come Lazzari) e con il suo mancino ha anche propiziato al gol del Torino. Con il suo mancino infatti ha servito un assist perfetto a Pietro Pellegri che ha insaccato il pallone in rete.