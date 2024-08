Torino, il punto dall’infermeria: assente ancora Gineitis, torna Pellegri

Il punto infermeria: Pellegri torna disponibile

Oltre a Schuurs, il cui rientro è ancora da decidere, il Torino non avrà a disposizione Gineitis. Il lituano è molto vicino al rientro tuttavia. Prosegue il recupero di Nikola Vlasic dal problema fisico che l'aveva costretto a chiudere anzitempo la stagione precedente e anche alla mancata partecipazione ad Euro2024. Riguardo al nuovo acquisto Borna Sosa, Vanoli si è espresso così: "Sta bene. Sicuramente non è al cento per cento ma sicuramente ci può dare una mano. Dall'inizio o dopo? Lo vediamo". Infine Pietro Pellegri, che domani sarà a disposizione del Torino per la gara contro gli orobici.