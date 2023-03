Torino, Ilic è già un punto fermo. Juric prepara dal 1′ la coppia con Ricci

A causa dei problemi fisici di entrambi, il tecnico croato non ha ancora potuto schierare dall'inizio la coppia di centrocampisti teoricamente titolare

Luca Bonello

Ivan Ilic è già un punto fermo per Juric, che tanto l'ha voluto nel mercato di gennaio e che, appena il ragazzo si è dimostrato pronto dal punto di vista fisico, non ha esitato a schierarlo. Dal suo arrivo lo scorso 30 gennaio, l'ex Verona, dopo una mezz'ora nella gara di Coppa Italia con la Fiorentina, ha saltato le prime due gare con Udinese e Milan di Serie A a causa di una contusione alla caviglia, poi, invece, non è mancato neanche un minuto contro Juventus, Bologna e Lecce, mentre con la Cremonese è stato sostituito solo nel corso del recupero del secondo tempo.

Torino: Ilic ha preso parte all'azione di 5 degli ultimi 7 gol, ma per Juric può fare ancora meglio — Già a conoscenza del tipo di gioco che l'allenatore chiede, al Torino Ilic si sta inserendo bene nei meccanismi di Juric, il quale però sa che il classe 2001 può accrescere la sua condizione fisica. "Con tutta sincerità deve migliorare. Io lo conosco bene, può essere molto più dinamico nel farsi vedere" ha detto il tecnico croato nel post di Lecce-Torino. Eppure, la presenza in campo di Ilic è già determinante: ha infatti preso parte all'azione di 5 degli ultimi 7 gol dei granata. Un assist per Sanabria con la Juventus, ma anche diverse altre giocate importanti in azioni sviluppatesi sulla sinistra, la sua fascia di campo, come quella del 2-0 al Lecce o quella dell'1-0 al Bologna.

Torino, Juric può finalmente schierare dall'inizio la coppa Ricci-Ilic — Ilic adesso viaggia verso un'altra titolarità nel match della prossima domenica, 19 marzo, contro il Napoli e, per l'occasione, Juric potrebbe schierarlo per la prima volta dal 1' con a fianco Samuele Ricci. Complici i problemi fisici di entrambi, i due infatti non hanno ancora avuto l'opportunità di scendere in campo dall'inizio insieme. La coppia teoricamente titolare, quindi, va verso un battesimo di fuoco, che per Ilic però vale ancora di più ripensando al passato: non è mistero infatti che il Napoli, nel corso dell'ultima sessione di mercato, ha messo gli occhi proprio sul classe 2001 serbo per rinforzare la mediana.