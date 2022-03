Torino-Inter, Bremer ritrova una delle sue pretendenti: all’andata annullò Dzeko

Torino-Inter, un match che metterà Bremer di fronte ad una delle squadre interessate a lui per l'estate

Luca Bonello

Finale di stagione dal sapore di passerella d'addio per Gleison Bremer, destinato a salutare il Torino nella prossima sessione di calciomercato. Su di lui ci sono diversi top club europei, i quali in estate proveranno ad affondare il colpo per assicurarsi le prestazioni sportive del brasiliano. Tra questi troviamo l'Inter, prossima avversaria in campionato proprio del Torino.

PRETENDENTI - Quella in arrivo, si prevede essere un'estate molto calda per Gleison Bremer, che, dopo aver rinnovato il contratto con il Torino, garantendo così (in caso di cessione) un introito cospicuo alla società che l'ha lanciato nel calcio europeo, ora è pronto a spiccare il volo ed accasarsi in una formazione da Champions League. Il brasiliano si è parecchio messo in mostra in questa stagione e le sue prestazioni non sono di certo passate inosservate agli osservatori dei top club. Restringendo il cerchio alle sole società italiane, Milan, Napoli, Juventus e Inter sembrano essere particolarmente interessate al giocatore. Tra queste, l'Inter sembra essere la pretendente più calda, dato che a giugno si lancerà sul mercato alla ricerca di un difensore centrale. I nerazzurri cercano infatti alternative di livello a Skriniar, Bastoni e De Vrij e, inoltre, proprio il calciatore olandese è in costante calo di rendimento e per questo si cerca un rimpiazzo.

VERSO IL MATCH - La sfida dell'Olimpico Grande Torino di domenica sarà l'occasione per l'Inter di osservare da vicino Gleison Bremer, che già durante il match dell'andata con i nerazzurri si era ben comportato. Il brasiliano infatti, in uno stadio "pesante" come San Siro, mostrò grande personalità, marcando a uomo Edin Dzeko e annullandolo completamente. Questa domenica il duello dovrebbe ripetersi e sarà interessante capire se il bosniaco avrà trovato le contromisure necessarie per liberarsi dalla marcatura asfissiante del centrale granata. Dzeko e Bremer saranno quindi uno contro l'altro nella serata piemontese ma chissà che non si ritrovino compagni di squadra tra pochi mesi.