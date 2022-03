Toro, che fare con Warming e Seck? Per loro gli elogi di Juric ma poco spazio

Il danese e il senegalese finora hanno trovato pochissimo spazio: servirà più minutaggio per valutare potenziale e futuro in granata

Uno è arrivato in estate, l'altro nel mercato invernale, ma fin qui di occasioni per vederli all'opera ce ne sono state ben poche. Stiamo parlando di Magnus Warming e Demba Seck, rispettivamente classe 2000 e 2001, giovani promesse del reparto offensivo del Torino in cerca di maggiore spazio per dimostrare le loro qualità. Per l'attaccante danese finora appena quattro presenze in campionato e una in Coppa Italia contro la Sampdoria, tutte da subentrato e quasi sempre negli ultimissimi minuti, mentre per l'esterno senegalese giusto una sgambata nella sfida persa in casa contro il Cagliari. Troppo poco per poter dare un giudizio su quanto e quale possa essere il loro contributo alla causa granata, e se da un lato è vero che la gestione dei giovani richiede pazienza, dall'altro servirà vederli all'opera per valutare anche il loro futuro in ottica del mercato estivo.