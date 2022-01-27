Francesco Abbona

Torino, Juric tende la mano a Lukic. Ma ora sta a lui riconquistarsi il posto
Il centrocampista serbo va verso la permanenza, a meno di colpi di scena. Ma a causa delle sue scelte ora deve ripartire da zero
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Il centrocampista serbo va verso la permanenza, a meno di colpi di scena. Ma a causa delle sue scelte ora deve ripartire da zero
Così i tifosi del Marsiglia commentano la partenza dell'esterno serbo
In Ucraina il trequartista classe 1999 ha collezionato 55 presenze mettendo a segno 14 reti
L'ultimo precedente è il 4-1 del 2019 con cui i granata di Mazzarri dovettero rinunciare momentaneamente all'Europa League
La gara tra i toscani di Andreazzoli e i granata di Juric è stata affidata al fischietto della sezione di Reggio Calabria
Tutte le partite della 34^ giornata di Serie A TIM: le informazioni
Le parole del tecnico dei liguri alla vigilia della sfida contro i granata di Ivan Juric, in programma sabato all'Olimpico Grande Torino
Pochi gli scontri nel capoluogo piemontese: nei tre precedenti due vittorie granata e un pareggio a reti bianche la scorsa stagione
Nonostante un avvio di stagione incoraggiante, il croato ha deluso le aspettative: il suo riscatto sembra ad oggi molto difficile
Tanti incroci interessanti per i granata, che ospiteranno Milan e Napoli in lotta per il tricolore e dovranno vedersela anche con le romane
Il tecnico rossonero ha incontrato 32 volte in carriera il Torino, e non perde dal 22 settembre 2013 quando allenava il Bologna
Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino
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L'ultima vittoria della squadra di Juric risale al 15 gennaio ed è stata conquistata proprio a Genova contro la Sampdoria
Il danese e il senegalese finora hanno trovato pochissimo spazio: servirà più minutaggio per valutare potenziale e futuro in granata
Il difensore olandese salterà sicuramente la partita di domenica sera, attesa invece per le condizioni del centrocampista croato
L'Under 17 granata viene sconfitta nel recupero della 16esima giornata di campionato: non basta la rete di Jarre
A fianco del numero 21 uno tra Svanberg e Schouten, a destra c'è l'ex granata De Silvestri; ancora out Dominguez
Dopo Walter Mazzarri, il Torino domenica a Bologna si troverà davanti un altro tecnico con un recente passato in granata: il condottiero serbo
Il trequartista croato si racconta su La Gazzetta dello Sport: "Qui mi trovo benissimo, è il momento più bello della mia carriera"
L'ex tecnico dei granata ha rigenerato i sardi, che vivono un buon momento di forma: domenica servirà massima attenzione
Il centrale francese ha ripagato la fiducia di Juric, che lo ha voluto in campo dal primo minuto nonostante non fosse al 100% della condizione
Il centrocampista ha lavorato ancora a parte in questi giorni, difficile la sua convocazione per venerdì sera
L'artefice dell'ultima salvezza dei granata ci riprova alla guida dei campani: sostituirà Colantuono
Il centrale azzurro è fermo ai box per infortunio, mentre il brasiliano è squalificato; occhio a de Ligt, che ha già fatto male ai granata nel 2019
Il tecnico si schiera dalla parte del portiere serbo: "Fin qui ha fatto un campionato su ottimi livelli, l'ho visto tranquillo"
Le parole del tecnico dei lagunari alla vigilia della sfida in casa dei granata di Juric
L'attaccante classe 2001 vuole lasciarsi alle spalle gli infortuni: domenica contro i friulani potrebbe arrivare il debutto in maglia granata
Tre spunti di riflessione sull'acquisto a titolo definitivo dell'attaccante in arrivo dalla Spal
Il centrale dei ciociari ha fatto tanta gavetta, lasciando parlare il campo per lui e conquistandosi con impegno ogni successo