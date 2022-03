Torino Under 17: Jarre illude i granata, poi il Sassuolo cala il poker

L'Under 17 granata viene sconfitta nel recupero della 16esima giornata di campionato: non basta la rete di Jarre

Dopo la sconfitta per 3-2 contro l'Alessandria, il Torino Under 17 incassa la seconda sconfitta consecutiva nel recupero della 16esima giornata contro il Sassuolo. I granata avevano iniziato bene il match, trovando la rete con Jarre dopo appena 8' minuti. Non è bastato però ad arginare la rimonta neroverde, con gli emiliani che pareggiano a fine primo tempo con Moriano per poi dilagare nella ripresa. Con questo ko i torelli restano in ottava posizione in classifica, rimanendo appaiati allo Spezia, prossimo avversario in campionato. Nel fine settimana proveranno a rialzarsi proprio contro i liguri per evitare un possibile sorpasso in classifica.