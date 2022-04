Tuttosport: “Il probabile addio di Bremer apre nuovamente a Caldara e Dimarco”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Intrecci di mercato con vista sull'estate per il Torino. Il probabile addio di Bremer a fine stagione riapre due piste già sondate nello scorso mercato estivo, che portano ai nomi di Caldara e Dimarco, come riportato sull'edizione odierna di Tuttosport: "Non ci si deve dunque stupire se due trattative non portate a compimento dal Torino nello scorso agosto - una per tentennamenti del club granata (Mattia Caldara, finito poi al Venezia), l’altra per riserve del candidato prescelto (Federico Dimarco, rimasto all’Inter) - possono tornare d’attualità nel prossimo giugno. E magari anche prima. Cominciamo dalla seconda, perché strettamente connessa all’affare Bremer. Cairo ha apposto il timbro alla cessione rinnovando fino al 2024 il contratto del difensore brasiliano il quale altrimenti sarebbe andato a scadenza tra un anno. La cosa ne avrebbe abbassato di brutto la quotazione oppure generato un potenziale nuovo caso Belotti (a sua volta preceduto dai casi Nkoulou e Sirigu), con un top player intrigato dal parametro zero. Adesso invece - come da patti con quello che oggi è il più forte centrale di Serie A, nonché leader della difesa di Juric - la monetizzazione di Bremer potrà essere gestita con più tranquillità e profitto, lanciando un’asta e sperando di ricevere un’ultima offerta ben superiore ai 25 milioni stabiliti a mo’ di clausola rescissoria; tale cifra è stata fissata per garantire comunque il trasferimento al giocatore che, al riguardo, aveva parlato chiaro già nel ritiro precampionato, prenotando palcoscenici in Champions League".