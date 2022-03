Bologna, il centrocampo: Soriano più arretrato, la velocità di Hickey a sinistra

A fianco del numero 21 uno tra Svanberg e Schouten, a destra c'è l'ex granata De Silvestri; ancora out Dominguez

CAMBIO DI RUOLO - Il giocatore al centro del cambio di modulo di Mihajlovic è sicuramente Roberto Soriano: abituato nelle scorse stagioni a giocare sulla trequarti a ridosso della prima punta, nelle ultime partite il numero 21 rossoblù è stato spostato più indietro, sulla linea dei centrocampisti. Se da un lato la nuova posizione ha ridotto la sua incisività in fase realizzativa (nessun gol e solo tre assist in questa stagione), dall'altro Soriano ha preso in mano le chiavi della mediana del Bologna, incidendo in maniera importante sullo sviluppo della manovra grazie alle sue innegabili doti tecniche. La presenza al suo fianco di un giocatore di maggior corsa e sostanza, come può essere Svanberg o Schouten, lo "assolvono" dai compiti di copertura e recupero palla e lo lasciano più libero di ragionare e impostare l'azione.