Dalla Lazio alla Lazio, Pjaca è passato dalla possibile consacrazione al declino

Nonostante un avvio di stagione incoraggiante, il croato ha deluso le aspettative: il suo riscatto sembra ad oggi molto difficile

NUMERI CHE NON CONVINCONO - Torniamo a quel Torino-Lazio del 23 settembre 2021: al termine del match Pjaca accusa un dolore al polpaccio, gli esami strumentali gli impongono uno stop che lo costringerà a saltare le partite contro Venezia, Juventus, Napoli, Genoa, Milan e Sampdoria. Rientra alla dodicesima giornata contro lo Spezia da subentrato, e in seguito giocherà qualche scampolo delle sfide con Udinese e Roma, con Brekalo che in precedenza aveva sfruttato al meglio la sua assenza diventando una pedina quasi insostituibile nello scacchiere granata; viene schierato per la prima volta da titolare contro l'Empoli, e segna anche il 2-0 al quarto d'ora del primo tempo, ma l'espulsione di Singo (che consentirà ai toscani di agguantare il 2-2 nel finale) alla mezz'ora costringe Juric a sacrificare il croato per inserire Vojvoda. Quello siglato contro la squadra di Andreazzoli è l'ultimo gol di Pjaca, che comincia un'involuzione a livello di prestazioni che rievoca i fantasmi delle stagioni passate: anche la casella degli assist è vuota, e Juric comincia a perdere fiducia in lui, relegandolo spesso in panchina senza poi farlo entrare come successo, ad esempio, nel pareggio per 1-1 contro l'Inter e in quello a reti bianche dell'ultima giornata contro il Milan. Insomma, da quel match contro la Lazio che lasciava presagire una sua definitiva esplosione, si è passati alla vigilia del ritorno con i biancocelesti e l'ex Juventus e Genoa ha ancora una volta deluso le attese: in queste condizioni è molto difficile che il Toro eserciterà il diritto di riscatto, il futuro di Pjaca sembra sempre più lontano dai colori granata.