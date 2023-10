Torino, Juric bestia nera di D’Aversa: il croato ha vinto 5 precedenti su 7

Juric ha un bilancio nettamente favorevole negli scontri con D'Aversa e con lo stesso Lecce. I salentini però non sono un avversario da sottovalutare

Piero Coletta

Il Torino non sta passando una fase tranquilla. A dire il vero si tratta del momento peggiore della gestione Juric. La squadra è spenta, una pallida figura di quella rosa che nella passata stagione ha accarezzato la qualificazione alla Conference League. Ora serve la svolta e c'è un Lecce che potrebbe rappresentare un trampolino di lancio. I numeri nei confronti diretti tra il tecnico serbo e D'Aversa pendono nettamente a favore del primo. I salentini però hanno dimostrato di essere un osso duro.

Bilancio nettamente favorevole per il serbo, D'Aversa solo una volta vittorioso — Ivan Juric guida gli scontri diretti con Roberto D'Aversa. L'ex Verona in sette confronti ha vinto per ben cinque volte. Il primo confronto tra i due tecnici risale addirittura alla Serie B della stagione 15/16. Il serbo allenava il Crotone, l'attuale tecnico dei salentini il Lanciano. La sfida si chiuse con un pareggio sull'1-1. Anni dopo il palcoscenico si sposta sulla Serie A 19/20 Juric allenava l'Hellas Verona appena promosso in Serie A, mentre d'Aversa sedeva per il secondo anno consecutivo sulla panchina dei ducali. Vinse Juric per 1-0, inaugurando una striscia positiva impressionante contro il collega. Solo una volta D'Aversa ha avuto la meglio sul collega serbo, ovvero nella Coppa Italia 21/22. Juric aveva sposato la causa del Torino, D'Aversa quella della Sampdoria in un'esperienza non molto fortunata che si sarebbe conclusa definitivamente a gennaio 2022. In quei sedicesimi di finale i blucerchiati si imposero a Genova per 2-1 grazie alle reti di Quagliarella e Verre. Inutile il gol di Mandragora. Ad oggi è l'unica imposizione del tecnico originario di Stoccarda su Juric

Juric non ha mai perso contro il Lecce, D'Aversa ha battuto il Torino tre volte — Il bilancio di Ivan Juric negli scontri diretti con i salentini è positivo. Sono cinque i precedenti tra il serbo e il Lecce, che ha sempre vinto. Il primo incrocio risale alla stagione 16/17. Il Lecce navigava in Serie C, Juric allenava il Genoa. Finì 2-1 per i rossoblù, che ribaltarono la sfida. Nel corso della stagione 19/20 il serbo batté per due volte i pugliesi, guidati da Fabio Liverani. Stesso destino anche nella passata stagione, due vittorie su due. All'andata decise un gol di Vlasic, mentre al ritorno a Via del Mare furono decisivi Sanabria e Singo.

Bilancio più equilibrato per D'Aversa negli incroci con il Torino. Su otto partite il tecnico ne ha vinte 3, pareggiate 2 e perse 3. La prima vittoria contro il Torino risale alla stagione 18/19, D'Aversa allenava il Parma e vinse all'Olimpico Grande Torino per 1-2 grazie alle reti di Gervinho e Inglese. Anche nella stagione successiva il tecnico nato a Stoccarda si impose una volta sul Torino con il risultato di 3-2 nel girone d'andata. Era il 30 settembre 2019. L'ultima vittoria di D'Aversa sul Torino è proprio quel sedicesimo di finale di Coppa Italia contro il Torino nella stagione 21/22.

In passato tra i due ci fu un battibecco — C'è stata una partita in cui i due tecnici non si sono risparmiati assolutamente. All'epoca i due allenavano rispettivamente l'Hellas Verona e il Parma. Ivan Juric manifestò il suo disappunto per un rigore concesso ai ducali. Tra i due tecnici volarono alcune frasi. La gara poi terminò con la vittoria degli scaligeri per 2-1 in rimonta e a fine partita sia D'Aversa che Juric raffreddarono gli animi bollenti.

