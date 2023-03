Torino, Juric promuove Vlasic al rientro: “Da lui mi aspetto grandi prestazioni”

Vlasic in campo dopo 36 giorni di stop: Juric lo promuove e lo motiva per il finale di stagione

Irene Nicola

Nikola Vlasic è tornato in campo contro il Napoli a 36 giorni dall'ultima presenza in Serie A nella gara contro la Cremonese. La distrazione miofasciale del retto femorale della coscia destra ha rallentato ulteriormente la ripresa post Mondiale del croato, che ora dopo essere tornato in campo in granata partirà di nuovo per seguire la sua Nazionale.

Torino, Vlasic torna in campo dopo 36 giorni: Juric è soddisfatto — Il primo test è stato proprio la gara con il Napoli. Una partita durata per lui 85', con qualche primo sprazzo che può far ben sperare Juric. Prima si è fatto vedere dalle parti di Meret con una conclusione dalla distanza, poi ha fatto tanto lavoro di sponda, trovando anche quella per Ricci che si è trasformata in una chance molto pericolosa a favore dei granata. Juric ha parlato della prestazione di Vlasic in conferenza stampa: "Dopo un mese non è andato male, ha fatto le cose giuste. Non è stato facile, ma non ha fatto male". Un punto di partenza insomma, ma anche un incoraggiamento per il finale di stagione.

Torino, Juric su Vlasic: "Mi aspetto grandi prestazioni dalla prossima partita" — Le aspettative di Juric per il proseguo del campionato sono alte, come ha affermato lo stesso tecnico. "Dopo il Mondiale ha perso la brillantezza, siamo tutti d'accordo. Ora ha recuperato dall'infortunio e da lui mi auguro grandi livelli nelle ultime undici partite". Al Torino è mancato il miglior Vlasic sia nella formazione titolare che nelle rotazioni quando la coperta si è fatta più corta. Ora il croato, uscito dalla gara di Napoli nel finale dopo aver preso una botta che non ha preoccupato, ripartirà dalla Nazionale per ritrovare quello smalto perso. Con il monito di Juric ben presente: "Mi aspetto da lui grandi prestazioni già dalla prossima partita".