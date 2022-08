Torino, Juric torna a parlare dopo quasi tre mesi: terrà la conferenza pre Monza

Ivan Juric parlerà. La novità più grande rispetto a un precampionato fatto di silenzi e a una partita di Coppa Italia commentata dal vice Paro, arriva a ridosso della sfida contro il Monza. Il tecnico granata, che negli ultimi giorni ha avuto una risposta da parte della società anche per i rinforzi chiesti sul mercato con gli arrivi di Ilkhan, Miranchuk (QUI i dettagli del suo arrivo) e Vlasic (QUI la formula del trasferimento), sarà presente in prima persona nella Sala Conferenze dello Stadio Olimpico "Grande Torino" nella giornata di domani, venerdì 12 agosto, vigilia dell'esordio in campionato. Juric era rimasto l'ultimo allenatore in Serie A a non aver rilasciato ancora alcuna dichiarazione a mezzo stampa o tramite i canali ufficiali della propria società. Domani, si romperà un silenzio durato quasi tre mesi e iniziato dopo l'ultima dello scorso campionato contro la Roma.