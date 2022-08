Calciomercato, Torino-Miranchuk: formula, cifre e dettagli

Aleksej Miranchuk ora è ufficialmente un nuovo giocatore del Torino. Il trequartista russo è stato prelevato dall'Atalanta, dopo il raggiungimento di una seconda intesa che ha ribadito l'interesse delle parti a convergere verso il trasferimento di Miranchuk in maglia granata. La formula negoziata è quella del prestito con diritto di riscatto, fissato a 12 milioni di euro. Per il russo c’è la prospettiva di ulteriori tre anni di contratto se, in primavera, i granata decideranno di acquistarlo a titolo definitivo dal club bergamasco, esercitando il riscatto.