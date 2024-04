Torino-Juventus 0-0, Allegri: “È la terza partita che non prendiamo gol”

1 di 2

DAZN

Al termine di Torino-Juventus, gara valida per il 32° turno di Serie A, l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di DAZN per fornire un suo commento sul match. Di seguito le sue dichiarazioni.

Come si analizza questo 0-0?"È stata una partita bella, nel primo tempo abbiamo avuto delle occasioni e anche nel secondo quella più clamorosa è stata quando tira Yildiz che Vlahovic era già lì ma poi si sfila fuori area. Bastava che corresse sul secondo palo e avrebbe fatto gol a porta vuota. Abbiamo avuto anche altre occasioni in cui si poteva far meglio. La squadra ha fatto una bella partita contro un buon Torino e fare dieci occasioni oggi era difficile, loro hanno la quarta difesa. I ragazzi sono dispiaciuti per la mancata vittoria ma devono essere contenti perché è la terza partita che non prendiamo gol e proseguiamo il nostro cammino".

La squadra ha quel guizzo che è mancato oggi o servirebbe altro?"Secondo me potevamo far meglio ma oggi comunque per caratteristiche sia Vlahovic che Chiesa, oltre che Kean quando è entrato, dovevano attaccare di più la profondità e giocare alle spalle dei loro uomini difensivi per fargli male. La squadra ha fatto un buon primo tempo e in certe situazioni dovevamo andare dritti in porta. Alla fine abbiamo rischiato con quel colpo di testa ma non abbiamo corso grandissimi rischi".

Vlahovic a che distanza è dai grandi attaccanti che hai allenato?"Lui è molto giovane, è un centravanti d'area di rigore ma anche quando viene fuori riesce a giocare bene e ha caratteristiche diverse ma importanti".

Come se lo immagina il prossimo anno?"Le parole della proprietà hanno confermato quanto di buono ha fatto la Juventus in questi tre anni in generale. Ci sono tanti giovani usciti dalla next-gen poi la società farà le valutazioni sul prossimo mercato. Futuro? Non abbiamo ancora centrato gli obiettivi e per me è importante arrivare in fondo e centrare questo bel traguardo sia sportivo che economico".