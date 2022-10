Torino-Juventus 0-1, l’analisi del gol: la difesa si perde Vlahovic sul 2° palo

In occasione del gol realizzato dalla Juventus su calcio d'angolo ci sono grandi demeriti della retroguardia del Torino

Federico De Milano

Il Torino cade nel derby contro la Juventus. Ad essere decisivo è il gol di Vlahovic che con un tap-in al 74' regala tre punti ali bianconeri e affonda i granata. Di seguito l'analisi dell'azione che ha portato al gol del numero 9 juventino.

Al minuti 74 la Juventus può sfruttare una situazione di calcio d'angolo che risulterà molto efficace in quanto riesce a originare un'azione da gol. Come si nota nell'immagine 1, a incaricarsi della battuta del corner è Cuadrado.

Il pallone messo in mezzo dal colombiano è molto preciso. Nell'immagine 2 si vede che a saltare più in alto di tutti è Danilo che svetta in mezzo a diversi avversari e riesce ad allungare la traiettoria del pallone sul secondo palo.

Sul secondo palo sbuca Vlahovic che tutto solo spinge la palla in rete senza problemi (immagine 3). Per il numero 9 si tratta di un gioco da ragazzi fare un gol del genere perché privo di opposizione da parte dei giocatori del Torino. In quest'azione la difesa granata avrebbe dovuto certamente comportarsi molto meglio.

Nell'immagine 4 si può vedere meglio che Danilo riesce ad anticipare sia Schuurs che Djidji. I due difensori granata non riescono ad anticipare il numero 6 bianconero che salta molto più in alto di tutti gli avversari. Sempre nell'immagine 4 si può notare sulla destra il movimento a smarcarsi di Vlahovic. Il numero 9 serbo scappa alle spalle di Aina che se lo perde completamente rimanendo fermo in mezzo all'area di rigore.

Il risultato finale è quello di una beffa del tutto evitabile per il Toro. I ragazzi di Juric avrebbero potuto evitare, o comunque cercare di farlo, una gol così semplice per la Juventus. Nell'immagine 5 si può notare Aina che si trova sostanzialmente nella stessa posizione della foto precedente. Vlahovic invece è un paio di metri più avanti e con un ottimo movimento è riuscito a farsi trovare tutto solo sul secondo palo. Incolpevole in questa circostanza il portiere granata Milinkovic-Savic che nel derby ha salvato il risultato in parecchie situazioni. Non ha potuto nulla sull'azione del gol perché l'appoggio vincente dell'ex Fiorentina avviene praticamente sulla linea di porta. Nel postpartita il portiere serbo ha ammesso che lui e i compagni devono ancora migliorare sulle situazioni da palla inattiva evidenziando quindi gli errori della difesa del Toro.