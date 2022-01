Torino, la giornata: allenamento in vista della sfida con la Sampdoria

La squadra di Juric in campo per continuare a preparare la prossima partita in casa dei blucerchiati: occhio alle condizioni di Praet

Redazione Toro News

Reduci dall'esaltante vittoria con la Fiorentina, i granata di Ivan Juric oggi, mercoledì 12 gennaio, tornano in campo al Filadelfia per continuare la preparazione in vista del prossimo turno di campionato in programma sabato 15 gennaio alle 15 in casa della Sampdoria. L'allenamento sarà anche occasione per verificare ulteriormente le condizioni di Praet, uscito zoppicante dalla sfida con i viola.