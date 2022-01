Torino, la ripresa al Fila: trauma distorsivo alla caviglia per Praet

Torna subito in campo il Torino di Juric in vista della sfida con la Samp in programma sabato 15 gennaio

Dopo la vittoria per 4-0 ai danni della Fiorentina, il Torino di Ivan Juric questa mattina è tornato subito in campo al Fila per iniziare a preparare la sfida di sabato a Genova contro la Sampdoria. Come di consueto il giorno successivo alla partita, il gruppo squadra è stato diviso in due: defaticante con lavoro in palestra per gli uomini che ieri sono stati protagonisti del match al Grande Torino, seduta tecnica per tutti gli altri elementi attualmente a disposizione. Novità per quanto riguarda le condizioni di Dennis Praet, uscito ieri al 79' zoppicante: gli esami a cui è stato sottoposto hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia destra che verrà monitorato giorno per giorno secondo l'evoluzione clinica. In vista della sfida con la Samp di sabato, dunque il belga potrebbe essere a disposizione di Ivan Juric. Ancora lavoro personalizzato per Andrea Belotti e Simone Edera. I granata torneranno in campo nella giornata di domani.