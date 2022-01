Torino-Fiorentina, Praet esce zoppicando: condizioni da valutare

Il belga ha lasciato il campo zoppicando

In una serata entusiasmante l’unica nota stonata in casa Torino è il problema accusato da Dennis Praet. Il belga ha lasciato il campo al 79' a Pobega, ma al momento dell’uscita zoppicava vistosamente dopo aver preso un duro colpo in mezzo al campo. Le condizioni saranno dunque da valutare in vista della trasferta di sabato contro la Sampdoria: stavolta non si parla di infortuni muscolari (vero tallone d'Achille del trequartista), ma di traumi: uno al ginocchio dopo uno scontro di gioco, poi uno alla caviglia dopo aver poggiato male il piede. Sulle prime, non sembra esserci grande preoccupazione, ma certamente sulle condizioni di Praet occorreranno aggiornamenti nelle prossime ore.