Torino, la media spettatori è da 14° posto: granata peggio di Genoa e Salernitana

La media spettatori dei granata però è stata da quattordicesimo posto nel campionato di Serie A 2021/2022: 9.847, sotto le 10mila presenze

Andrea Calderoni

Il Torino ha concluso nella parte sinistra della classifica: decimo posto con 50 punti, gli stessi del Sassuolo, 3 in meno dell'Hellas Verona, ben 20 in più del Cagliari, terzultimo e retrocesso. La media spettatori dei granata però è stata da quattordicesimo posto nel campionato di Serie A 2021/2022: 9.847, sotto le 10mila presenze. Un po' poco considerato che in casa il Torino ha ottenuto ottimi risultati, soprattutto nella prima parte della stagione. Il Torino ha fatto meglio soltanto di altre sei piazze. Emblematico è un fatto: il Genoa retrocesso e la Salernitana salva all'ultimo respiro hanno fatto rispettivamente meglio e nettamente meglio. Inoltre, il Cagliari ha terminato alle spalle del Torino soltanto per un centinaio di spettatori (9.718).

ULTIME GIORNATE - Le ultime giornate di campionato hanno risollevato i numeri del Torino che fino all'imbocco della primavera erano ben peggiori. I 23.500 contro il Milan, i 16.730 contro la Roma, i 14.619 contro il Napoli, i 15.636 contro l'Inter hanno spostato gli equilibri e hanno reso meno pietosi i dati relativi alle presenze presso lo stadio Olimpico-Grande Torino. Soltanto in parte i numeri dei granata, così come quelli di tutte le altre società, sono stati macchiati dal Covid e dalle limitazioni. Le partite di cartello tutte concentrate nel finale di stagione hanno permesso al Torino di collezionare cornici di pubblico più dignitose, grazie anche ai tifosi avversari che molto spesso hanno rimpolpato non soltanto il settore ospiti ma anche altri settori "neutri" dello stadio.

CLASSIFICA - Come detto, il Genoa ha preceduto il Torino con i suoi 13.305 spettatori medi. La Salernitana ha fatto addirittura meglio: ottavo posto in Serie A con oltre 15mila spettatori. Dietro al Torino, oltre al già ricordato Cagliari, staccato per un'incollatura, ci sono anche Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Venezia ed Empoli. Il piazzamento granata è dunque tutt'altro che invidiabile. Se si guarda in casa d'altri, ci si può solo parzialmente consolare vedendo che l'Atalanta ha chiuso al tredicesimo posto, appena sopra il Torino, con 11.187 spettatori, segno che quando le cose vanno meno bene del solito il tifoso è portato a frequentare meno lo stadio. Hanno primeggiato nella graduatoria Inter e Milan con una media superiore ai 44mila spettatori per partita.

CLASSIFICA MEDIA SPETTATORI SERIE A 2021/2022

Inter 44.999

Milan 44.015

Roma 41.908

Napoli 28.982

Juventus 23.800

Lazio 23.526

Fiorentina 21.109

Salernitana 15.134

Bologna 14.871

Hellas Verona 13.910

Genoa 13.305

Udinese 12.144

Atalanta 11.187

Torino 9.847

Cagliari 9.718

Sampdoria 9.416

Sassuolo 7.615

Spezia 6.878

Venezia 6.674

Empoli 6.420