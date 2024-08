Torino, la presentazione della nuova Maglia Home: data, orario e info

In vista dell'arrivo della prima partita ufficiale della stagione che sarà domenica sera contro il Cosenza, il Torino ha reso noto sui propri profili social quando verrà mostrata la nuova maglia da gioco per le partite casalinghe dell'annata 2024/25. La società granata ha informato i propri tifosi che domani - martedì 6 agosto - verrà presentata alle ore 16 la nuova prima divisa presso lo store Rinascente situato a Torino in via Lagrange. Per questo evento di presentazione della nuova "Maglia Home" sarà presente anche un calciatore della Prima Squadra granata che avrà così modo di incontrare anche i tifosi presenti. Qui vi spieghiamo come mai perché c'è stato ritardo nella presentazione della nuova maglia e degli accordo tra il Torino e Joma.